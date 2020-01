Ecco le funzioni delle nuove console più richieste dai giocatori (Di giovedì 23 gennaio 2020) Sony e Microsoft hanno da un po' di tempo iniziato a parlare delle loro piattaforme di nuova generazione, tuttavia a parte alcune funzioni svelate, i due colossi hanno in serbo molte altre caratteristiche pronte per essere svelate al pubblico.A tal proposito uno studio condotto da Ipsos MORI ha evidenziato le funzioni (relative alle nuove console) più attese dai fan, vediamole insieme:La grafica migliorata pare sia un fattore importante per il mercato europeo, infatti il 68% dei partecipanti la reputo molto importante. Se prendiamo in esame solo il mondo console, saliamo al 78%. Abbiamo poi risultati simili per quanto riguarda i caricamenti più veloci, il 63% lo reputa infatti un fattore importante (71% considerando il mondo console).Leggi altro... eurogamer

