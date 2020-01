E.Romagna: Salvini, ‘io fomento odio? E insulti a Mihajlovic?’ (Di giovedì 23 gennaio 2020) Roma, 23 gen. (Adnkronos) – “L’altro ieri Sinisa Mihajlovic ha osato esprimere le sue preferenze per me, la Lega e per Lucia Borgonzoni. Gliene hanno dette di tutti i colori, anche tirando in ballo la sua malattia. Questo è fomentare odio”. Lo dice Matteo a Dritto e Rovescio su Rete4 a chi sostiene che il leader leghista fomenti l’odio. L'articolo E.Romagna: Salvini, ‘io fomento odio? E insulti a Mihajlovic?’ CalcioWeb. calcioweb.eu

