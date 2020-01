BoB, Best Of Barone: la genuinità romanesca di Ilaria Argiolas nel format di Red Ronnie (Di giovedì 23 gennaio 2020) Nella quarta clip del BoB, Best Of Barone scopriamo la cantautrice Ilaria Argiolas. Il Barone Rosso di Red Ronnie, di cui Optimagazine è media partner, è anche questo: i mostri sacri si circondano di artisti emergenti e viceversa, e questo ci fa ricordare che la musica è l'arte senza confini. Tutti possono partecipare a uno show e unirsi nel nome di una passione che diventa un collante. Questo è quanto accaduto durante la puntata del Barone Rosso del 13 gennaio. Di origini sarde ma naturalizzata romana, Ilaria Argiolas ha suonato insieme a Phil Palmer tre inediti del suo nuovo disco in uscita. Prima di esibirsi ha chiacchierato con Red Ronnie, Numa e Phil sulla scelta di non mangiare carne per tre mesi, una sfida che il conduttore le aveva lanciato come messa alla prova delle proprie capacità. Ilaria ha accettato e vinto la sfida, e da quel momento si sente diversa: "Sto bene", ... optimaitalia

