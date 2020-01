Ballando con le Stelle, Milly Carlucci definisce il cast: ecco chi ci sarà (Di giovedì 23 gennaio 2020) Milly Carlucci non ha un attimo di pace ed in attesa di scoprire chi si nasconde sotto le maschere de Il Cantante Mascherato (l’ultima puntata è prevista venerdì 31 gennaio), sta mettendo in piedi il cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle, la settantacinquesima. Anche quest’anno, come ogni edizione, Milly sta mettendo su un cast sulla carta pazzesco. Fra le persone contattate troviamo Paola Barale, Barbara Bouchet, Gabriel Garko, Iva Zanicchi, Nancy Brilli, Francesca Piccinini, Elisa Isoardi ed Arisa. Ballando con le Stelle, il cast contattato da Milly Carlucci Settimanale Oggi: “Paola Barale, 52, e Barbara Bouchet, 76, saranno con ogni probabilità due delle protagoniste del prossimo Ballando con le Stelle. Per entrambe le attrici le trattative sarebbero a uno stato avanzato, a un passo dalla firma.” Settimanale Spy: “Milly vuole davvero Gabriel Garko. Di ... bitchyf

casi_angeles_ok : RT @Fabiolagas91: ANDREA BALLANDO CON I TACCHI..! ???????????? #GFVIP - Fabiolagas91 : ANDREA BALLANDO CON I TACCHI..! ???????????? #GFVIP - BITCHYFit : Ballando con le Stelle, Milly Carlucci definisce il cast: ecco chi ci sarà | BitchyF -