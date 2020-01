Asia Gianese: "La mattina mi alzo e non faccio nulla, per un post mi pagano 500 euro" - (Di giovedì 23 gennaio 2020) Luana Rosato Asia Gianese racconta la sua vita da giovane influencer e spiega di non pagare la maggior parte delle cose: dalle cene nei locali, ai vestiti passando per l'autista e il seno rifatto Influencer da più di 100mila follower, Asia Gianese sembra essere una delle ragazze più in vista della rete e, in diretta con Radio 24, ha raccontato quanto sia meravigliosa e poco impegnativa la vita di chi guadagna grazie alle foto su Instagram. “Ho una vita meravigliosa. E siccome posso farlo, meglio vivere così. Meglio che fare la cameriera, assolutamente sì – ha detto Asia ai microfoni de La Zanzara, descrivendo la sua giornata tipo - . A che ora mi sveglio la mattina? Tardi. Non ho una vita molto impegnativa al mattino ...Mi alzo e non faccio nulla di solito. Qualche volta faccio le foto”. Pur non essendo particolarmente impegnata nelle prime ore del giorno, la Gianese sa ... ilgiornale

BlitzQuotidiano : Asia Gianese e la vita da influencer: “Mi alzo la mattina e… non faccio niente” - zazoomnews : Asia Gianese non faccio le marchette- Daniela Martani: Sei un insulto sei vuota - #Gianese #faccio #marchette-… - zazoomblog : Asia Gianese non faccio le marchette- Daniela Martani: Sei un insulto sei vuota - #Gianese #faccio #marchette-… -