2019-nCov | i contagi raddoppiati per il coronavirus cinese

In 24 province cinesi sono stati individuati casi del coronavirus 2019-nCov: il censimento dei contagi è raddoppiato in un solo giorno e i morti sono 17. Per oggi si attende la decisione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sulle linee da seguire contro l'epidemia. Il coronavirus di Wuhan, finora classificato come 2019-nCov dall'OMS, appartiene a un genere di virusa Rna che utilizza l'acido ribonucleico (e non il Dna, acido desossiribonucleico) come materiale genetico. I coronavirus, così chiamati perché al microscopio elettronico presentano una forma a «corona», hanno un diametro tra 80 e 160 nanometri (milionesimi di millimetro). Ai coronavirus, che vennero identificati per la prima volta negli anni Sessanta, sono dovute le epidemie di Sars del 2003-2004 e di Mers del 2012-2015, quest'ultima diffusa nel Medio Oriente.

