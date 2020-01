Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2020 ore 19:15 (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Viabilità DEL 22 GENNAIO 2020 ORE 18.35 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SUL RACCORDO ANULARE DISAGI, E PER UN INCIDENTE IN ESTERNA CODE TRA PRENESTINA E CENTRALE DEL LATTE, CON RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO CODE A PARTIRE DA VIALE TOGLIATTI SEMPRE IN ESTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA Roma-FIUMICINO E VIA DEL MARE E PIU’ AVANTI TRA PONTINA E ARDEATINA IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E PONTINA SULLA PONTINA CODE IN ENTRATA TRA TOR DE’ CENCI E IL RACCORDO IN ENTRATA A Roma NEL SENSO OPPOSTO, IN DIREZIONE LATINA, CODE ALL’ALTEZZA DI POMEZIA UN INVITO ALLA PRUDENZA NELLA GUIDA INFINE, CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE OSTIA CODE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO DA VIA PORTUENSE A VIA FALZAREGO, SEMPRE VERSO OSTIA È TUTTO ORA UN MESSAGGIO SULLA ... romadailynews

