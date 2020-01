Tommaso Onofri ucciso nel 2006: Antonella Conserva è in permesso premio (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Antonella Conserva venne condannata a 24 anni di carcere per il rapimento e l’omicidio di un bimbo di 17 mesi: Tommaso Onofri è stato ucciso nel 2005. Era il 2 marzo 2006 quando avvenne il dramma, ma a 15 anni di distanza il giudice ha disposto un permesso premio per la donna. La madre di Tommy, Paola Pellinghelli, ha accolto con amarezza la decisione del giudice: “Sono sincera – ha dichiarato a News Mediaset – è stata una doccia fredda“. Tommaso Onofri, rapito e ucciso nel 2006 “Sapevo che saremmo arrivati a questo momento – ha proseguito ancora la mamma di Tommy -, però non pensavo che la vita di mio figlio valesse così poco. Antonella Conserva deve fare solo i conti con la propria coscienza se ne ha una, non uscire in permesso premio”. Tommaso Onofri è stato rapito e ucciso nei pressi di Parma il 2 marzo 2006. All’epoca aveva ... notizie

GenovaOn : Tommaso Onofri ucciso nel 2006: Antonella Conserva è in permesso premio - duefetteditette : Al telegiornale hanno parlato di Tommaso Onofri ed io ancora oggi piango -