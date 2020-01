This is Us 4 riparte dalla trilogia di Randall e un cliffhanger per Kevin: quando andrà in onda in Italia? (Di mercoledì 22 gennaio 2020) This is Us 4 riprende la sua corsa proprio dalla trilogia di Randall come avevamo annunciato qualche giorno fa in occasione dell'annuncio dell'arrivo di Sophia Bush tra le guest star dei nuovi episodi. La serie tv è rimasta in panchina quasi due mesi per una lunga pausa natalizia che è finita la scorsa settimana con la messa in onda del decimo episodio dal titolo "Light and Shadows" che presto vedremo anche in Italia. FoxLife ha già annunciato che la messa in onda su Sky riprenderà dal prossimo 11 febbraio partendo proprio da questo episodio e dalla trilogia di Randall che andrà in scena in due episodi speciali ovvero A Hell of a Week prima e seconda part, in onda ieri e il 28 gennaio negli Usa. Come sempre, però, This is Us 4 ha lasciato il suo pubblico di stucco perché ha portato con sé un cliffhanger che forse in pochi si aspettavano senza dimenticare Randall e tutto quello che ... optimaitalia

