Spaccio di droga nel cilentano: duro colpo al fenomeno dopo numerosi sequestri (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoI carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania, in esecuzione di un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali emessa dal tribunale ordinario di Vallo della Lucania, hanno tratto in arresto per Spaccio di sostanze stupefacenti quattro soggetti, tre italiani e uno di origine marocchina, tutti residenti nel Cilento, per i quali, considerata la loro pericolosità sociale, questa mattina si sono aperte le porte del carcere vallese. Per altri due soggetti, un vallese e un marocchino, “gravitanti” in territorio cilentano, invece è scattata la misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza. Un duro colpo al fenomeno dello Spaccio nel Cilento e una ventata di rassicurazioni alla popolazione se si considera che, nel corso dell’indagine, durata diversi mesi, sono stati effettuati oltre 30 riscontri che hanno portato al sequestro di circa 2000 € in ... anteprima24

lauraboldrini : Oggi si è svegliato sceriffo, proprio lui che allo stadio abbraccia personaggi condannati per spaccio Senza nessu… - matteosalvinimi : #Salvini: Una mamma, che ha perso un figlio per droga, ha denunciato lo spaccio nel suo quartiere e mi ha chiesto d… - matteosalvinimi : ?? ROBA DA MATTI! Guardate che 'brava gente' frequenta il palazzo dei centri sociali usato poco tempo fa dai pesciol… -