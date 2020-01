PlayStation Now torna gratis su PS4: come attivare la prova di 7 giorni (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Ormai lo saprete tutti, PlayStation Now è disponibile da qualche tempo anche in Italia, dopo aver infiammato gli animi dei giocatori giapponesi, di quelli americani e di molti Paesi dell'Unione Europea. Il popolo geek italico può allora abbonarsi a questo interessante servizio messo a disposizione da Sony sulla sua console di ultima generazione, quella PlayStation 4 regina del mercato pronta a cedere il passo alla successiva PS5, attesa nel corso delle prossime festività natalizie. https://youtu.be/k6cYrBTH92U Un servizio, questo PlayStation Now, che permette di pagare un abbonamento mensile - al costo di 9,99 euro -, trimestrale - a 24,99 euro - o annuale - prezzato invece a 59,99 euro - per avere a disposizione una libreria di oltre 700 videogame da giocare sia in streaming che installando il titolo sull'hard disk della propria console. Si tratta di celebri produzioni ... optimaitalia

