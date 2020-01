Pallanuoto, Europei 2020: un bruttissimo Settebello viene sconfitto ai quarti di finale dal Montenegro (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Un bruttissimo colpo, una sconfitta inattesa almeno alla vigilia. Il Settebello dopo il trionfo spettacolare di Gwangju non riesce a ripetersi in quel di Budapest: la Nazionale campione del mondo in carica viene eliminata ai quarti di finale agli Europei 2020 di Pallanuoto. Incontro giocato davvero male quello odierno da parte degli azzurri guidati da Sandro Campagna: il Montenegro è riuscito a ribaltare il pronostico imponendosi per 10-8 e proseguendo così il proprio cammino verso le medaglie e verso il pass olimpico. Un incontro nato male e terminato nella maniera peggiore. Azzurri costretti a controbattere in tutto il primo quarto agli attacchi montenegrini: dopo i primi 8′ il risultato è di 3-3. Azzurri che nel secondo quarto riescono momentaneamente anche a mettere la testa avanti, venendo però poi superati dagli avversari, che cavalcano l’onda dell’entusiasmo ... oasport

