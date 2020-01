Pagelle TV della Settimana (13-19/01/20). Promossi Zalone e La Pupa e il Secchione. Bocciate le polemiche sul sessismo di Amadeus (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Amadeus e le donne del festival Promossi 9 a Checco Zalone. Tolo Tolo vola negli incassi e ci consegna un comico più maturo. Nella prima pellicola che ha diretto, si è assunto il rischio di affrontare temi così attuali e delicati. 8 a La Pupa e il Secchione e Viceversa. Rispetto alle passate edizioni il programma ha perso quella potenza che solo uno studio può conferire e anche una certa ritualità; tuttavia, dimenticando il passato, si attesta come un esperimento riuscito, in linea col target di pubblico di riferimento, con i nuovi trend televisivi e in grado di portare un po’ di aria nuova in quel di Italia 1. 7 a Can Yaman. Chiamato alla grande ribalta di C’è Posta per Te, l’attore turco – diventato un piccolo fenomeno in Italia (e non solo) grazie a delle agguerritissime fan – non sfigura. Nel frattempo il Settimanale Chi parla di lui come possibile ... davidemaggio

