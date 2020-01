Non poter essere Pippo Baudo. Amadeus tra “angeli e demoni” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Roma. L’immagine – della desolazione o della consolazione – pare ormai questa: Amadeus, già dj e conduttore de “I soliti ignoti” nonché prossimo conduttore del Festival di Sanremo, che se ne va in macchina solo soletto con l’autista da Milano alla Liguria, sostenuto a distanza da Fiorello. Lo sfondo ilfoglio

Pontifex_it : Essere cristiano non è difendersi con un'ideologia per poter andare avanti. Essere cristiani è essere liberi, perch… - berlusconi : Il centrodestra è una squadra unita dalla convinzione di poter costruire insieme un futuro migliore per l’Italia. P… - mecna : E tu però non puoi dire che non ti avevo messo in condizioni di poter essere felice. -