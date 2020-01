Matthias Sindelar viene ucciso dai nazisti, storia della stella austriaca che non si piegò a Hitler (Di giovedì 23 gennaio 2020) Ci sono storie nascoste che meritano di essere portate alla luce. Una di queste è legata a Matthias Sindelar. Alcuni lo chiamavano “il Mozart del calcio”, ma per tutti era “Der Papierene”, Cartavelina. Nato a Kozlov, in Repubblica Ceca, nel 1903, si trasferì da bambino in un sobborgo di Vienna. L’infanzia di Matthias non è delle più facili: il padre muore da soldato durante la Grande Guerra e lui è costretto ad aiutare la madre nella gestione della lavanderia di famiglia. Ma la sua grande passione è il pallone. Matthias è dotato di un talento cristallino e nel 1918 viene tesserato nelle giovanili dell’Herta ASV di Vienna. Nel 1921 esordisce nel massimo campionato nazionale e quattro anni dopo si trasferisce all’Austria Vienna, club che non lascerà mai più. Sindelar diventa l’idolo dei tifosi e trascina la squadra a suon di gol, fino alla conquista di un campionato, 5 Coppe ... calcioweb.eu

