Love is in the air, e non va per niente bene (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Le coppie nate sul posto di lavoro vengono sono spesso raccontate con romanticismo: basti pensare a Bill e Melinda Gates che si sono incontrati, nel 1987, nel corso di un evento Microsoft. Oppure a Barack e Michelle Obama, che si conobbero nel 1989, mentre lavorano nello studio legale Sidley Austin. Sino ad arrivare a Brad Pitt e Angelina Jolie, per i quali la scintilla della passione si è accesa nel 2005, durante le riprese del film Mr. and Mrs. Smith.Ma nell’era #MeToo, quando la relazione coinvolge due persone con un livello di potere diverso, più che di romanticismo la loro Love story può essere irta di pericoli.“C’è sempre un grano di pazzia nell’amore, così come c’è sempre un grano di logica nella pazzia”, scriveva Friedrich Nietzche.Negli Usa una relazione sentimentale può costare il posto di ... huffingtonpost

QuixoteEdizion : Buongiorno #Qfamily???? Sul serio c’è qualcuno che non ha ancora letto questo libro?? Non ci credo, su, su, prendetev… - abbiebeebee : @brokeheadphones Hahahahahahaha gotta love the ignorance - Leeenos_ : Ok ascoltato estratto di #StupidLove and I LOVE THE 80’s VIBES ???????? -