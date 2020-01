LIVE Sinner-Fucsovics 4-6 4-6 2-1, Australian Open 2020 in DIRETTA: girandola di break a Melbourne! (Di mercoledì 22 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Sinner attacca la rete ma l’avversario non lo passa. 2-2 In fiducia Fucsovics: parità. 40-30 Sinner prova ad attaccare ma la difesa del #64 al mondo è invalicabile. 15-15 Due servizi in serie fortunati per l’ungherese. 0-15 Attacca Sinner che non vuole mollare. 2-1 break Fucsovics! Sinner getta la racchetta frustrato da un game di oltre 10 minuti con diverse chance non sfruttate. Fortuna che non gira. 40-AD Chance di break per l’ungherese: game complicato. 40-40 Si ferma sul nastro il diritto dell’azzurro. AD-40 Attacca ancora la rete Sinner! Piacevole abitudine per l’azzurro. 40-40 Errore evitabile dal centro del campo. AD-40 ALTRO ROVESCIO PAZZESCO! Sinner pare stia ritrovando il suo ritmo… 40-40 Bolide di rovescio lungolinea! Annullata anche questa. 40-AD Pigro in uscita dal servizio Sinner: altra ... oasport

