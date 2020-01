LIVE Berrettini-Sandgren 6-7, 2-1 Australian Open 2020 in DIRETTA: il romano rischia di subire il break, ma si salva tornando in vantaggio nel parziale (Di mercoledì 22 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-40 Ci sono due palle break. Berrettini sembra poco lucido. 15-30 Risposta senza paura di Sandgren che causa lo sbaglio dell’italiano. 15-15 Qui invece è praticamente perfetto il dritto aperto del romano. 0-15 Si apre con un errore il quinto gioco del secondo set, in cui a servire c’è Berrettini. 2-2 Si salva Sandgren, che tiene ancora una volta il servizio. A-40 Vantaggio Sandgren, grazie a una bella prima. 40-40 Il nastro questa volta ferma il dritto d’attacco dell’americano. I game si stanno allungando. A-40 Passante vincente dello statunitense che questa volta dimostra di saper “remare” con abilità. 40-40 Ingiocabile, causa ace di Sandgren. 30-40 Berrettini fa muovere il rivale provocandone l’errore: palla break. 30-30 Errore grossolano col dritto a incrociare da parte dello yankee. 30-15 Ace ... oasport

zazoomnews : LIVE Australian Open 2020 risultati 22 gennaio in DIRETTA: Berrettini Sinner e Fognini in campo. Primo set per Quer… - zazoomblog : LIVE Australian Open 2020 risultati 22 gennaio in DIRETTA: Berrettini e Fognini in campo. Vince Suarez-Navarro: Kvi… - zazoomnews : LIVE Australian Open 2020 risultati 22 gennaio in DIRETTA: Berrettini e Fognini a seguire. Le big non tremano: Bart… -