La pupa e il secchione, è successo dopo la cena di Stefano e Scalzi: le telecamere hanno ripreso tutto (Di mercoledì 22 gennaio 2020) La pupa e il secchione 2020 sta riservando grandi sorprese ai telespettatori. Paolo Ruffini conduce il nuovo programma dedicato all’incontro tra due mondi opposti: intellettuali-studiosi, poco avvezzi alla vita sociale, messi a confronto con avvenenti giovani che fanno della bellezza fisica il proprio punto di forza e che poco si interessano di temi di attualità e nozioni “scolastiche”. Pupe e secchioni, secchione e pupi hanno affrontato insieme tante sfide per poter provare che entrambi si sforzavano ad entrare nel mondo del rispettivo partner. Nella terza puntata, i secchioni hanno avuto modo di esprimere una preferenza sulla pupa da avere accanto. Giovanni Tobia De Benedetti, nonostante abbia baciato Stella Manente, ha deciso di proseguire il suo percorso in coppia con Carlotta Cocina. La pupa, però, non è particolarmente benvoluta dalle sue “colleghe”. ... caffeinamagazine

gossipblogit : La pupa e il secchione, Stefano Beacco nud0 (VIDEO) - davepelliciari : Che significa la pupa e il secchione nel 2020? - hutck : La politica è diventata così becera ma così becera, che in confronto una puntata de La pupa e il secchione sembra u… -