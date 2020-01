Gabbia Parma: vicinissima la cessione del difensore ai crociati (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Mattia Gabbia è a un passo da diventare un nuovo giocatore del Parma: il difensore si trova a casa Milan per gli ultimi dettagli (-Dal nostro inviato, Mario Labate) Fumata bianca vicinissima per la cessione di Mattia Gabbia al Parma. Il difensore del Milan si trova in sede insieme al suo agente, Tulio Tinti, per discutere degli ultimi dettagli prima del sì definitivo. Con l’uscita di Gabbia i rossoneri potrebbero prendere il classe 2000 Jean Marcelin dall’Auxerre. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

AntoVitiello : Tinti a Casa Milan per il passaggio di Gabbia al Parma, colloquio in corso con l'agente del difensore che potrebbe… - MarcoBovicelli : #Parma, sempre più vicino l‘arrivo di Matteo #Gabbia dal #Milan: giocatore arrivato ora assieme all’agente Tinti ne… - DiMarzio : #Calciomercato, #Parma | Il difensore #Gabbia del #Milan è a un passo -