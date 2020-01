Europei pallanuoto, il Settebello eliminato ai quarti di finale (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Europei pallanuoto maschile, Italia-Montenegro 8-10. Si ferma ai quarti di finale il cammino del Settebello. Campagna: “Hanno meritato”. BUDAPEST (UNGHERIA) – Europei pallanuoto maschile, Italia-Montenegro 8-10. Come il Setterosa, anche il Settebello si ferma ai quarti di finale. Delusioni per gli Azzurri che si aspettavano qualcosa in più da questa competizione ma purtroppo gli avversari hanno meritato in questa sfida. Ora testa a chiudere meglio il torneo prima di pensare alle Olimpiadi. “Vittoria meritata degli avversari – ha detto il c.t. Campagna nel post partita – dovevamo essere concentrati dall’inizio alla fine ma non ci siamo riusciti. Abbiamo fatto un passo indietro. Forse è meglio così per preparare con maggiore umiltà i prossimi impegni. Ai ragazzi posso rimproverare poco anche perché ci hanno creduto fino alla ... newsmondo

