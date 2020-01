Elezioni in Emilia, Mihajlovic appoggia Salvini: “Spero vinca lui” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Elezioni in Emilia Romagna, Sinisa Mihajlovic si pronuncia pro Matteo Salvini. L’allenatore del Bologna lo ha dichiarato nel corso di un’intervista a Il Resto del Carlino. Sinisa Mihajlovic appoggia Matteo Salvini. E il tecnico serbo lo dice chiaramente e pubblicamente. L’allenatore del Bologna, nel pieno di una dura lotta contro la leucemia, lo ha ammesso … L'articolo Elezioni in Emilia, Mihajlovic appoggia Salvini: “Spero vinca lui” proviene da www.inews24.it. inews24

GabriGiammanco : Pd e M5S annunciano da settimane che voteranno per l’autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini e oggi, te… - lorepregliasco : La scena di Salvini che citofona a me sembra poco edificante, ma contiene due aspetti: 1) quelle in #EmiliaRomagna… - AlessiaMorani : Come volevasi dimostrare: l’eroismo del “nuovo Silvio Pellico” #Salvini “processatemi” finirà dopo le elezioni in E… -