È Napoletano L’Oncologo Migliore: Cesare Gridelli Top Mondiale per il Tumore ai Polmoni (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Un vanto tutto italiano, Napoletano per la precisione, il prestigioso riconoscimento che è giunto al dott. Cesare Gridelli, oncologo e massimo esperto nella cura del cancro ai Polmoni. Expertscape, associazione di Palo Alto accreditata nel settore, ha confermato Gridelli primo fra i luminari nella cura dei tumori polmonari, stilando l’elenco dei professionisti più meritevoli in base alle ricerche e e pubblicazioni scientifiche redatte negli ultimi dieci anni. Il professore è nato a Napoli nel 1961 e lavora all’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. Raggiunto nel mese di luglio scorso dalla notizia di questo successo, non è nuovo all’onorificenza da parte di Expertscape: già nel 2014 l’associazione statunitense lo aveva incluso fra i grandi della medicina Mondiale. Oltre ai diversi incarichi che ricopre nell’ospedale in cui esercita, il medico svolge ... youreduaction

