Conor McGregor vince per k.o.t. Rematch con Khabib? (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Come prima, più di prima. Conor McGregor è tornato alla vittoria in Ufc dopo 15 mesi, battendo sabato notte (domenica 19 gennaio in Italia) a Las Vegas l'americano Donald Cerrone. McGregor ha messo giù Cowboy Cerrone nell'evento principale dell'Ufc 246 dopo soli 30” con un head-kick sinistro di slancio che ha scosso e piegato Cerrone, per poi finalizzarlo con una serie di pugni alla testa costringendo l'arbitro a decretare la fine: un fulminante k.o.t. in 40 secondi totali. Ritorno alla grande e trionfo con record: l'irlandese è diventato il primo fighter nella storia del circuito a vantare vittorie per k.o. in tre diverse categorie di peso – piuma, leggeri e welter. È la conferma che il lungo iato e la sconfitta patita nell'ottobre 2018 da Khabib Nurmagomedov non hanno lasciato scorie e che le qualità di striking ... gqitalia

