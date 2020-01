Comunicazioni, Agcom multa gli operatori telefonici per 2 milioni: stop al diritto di cambiare i contratti (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Lavinia Greci La multa dell'autorità è rivolta a Tim, Vodafone e Wind 3, colpevoli di aver modificato i contratti sulle ricaricabili a spese degli utenti. Codacons: "La prassi portava gli utenti a spendere soldi inconsapevolmente" Gli operatori non hanno diritto a cambiare i contratti a loro piacimento, anche perché, di solito, le scelte di questo genere tendono a ricadere sugli utenti (spesso inconsapevoli). A questa facoltà l'Agcom ha deciso di porre un limite e così, per la prima volta, il principio dall'autorità, e affermato in base a tre delibere, oggi sanziona per circa 2 milioni di euro complessivi le principali società telefoniche. Ovvero Tim, Vodafone e Wind 3. Niente modifiche contrattuali Secondo quanto riportato da Repubblica, infatti, nello specifico, viene vietata la pratica con cui i gestori hanno modificato i contratti di offerte ricaricabili per introdurre ... ilgiornale

NL_Newslinet : A fine settembre gli accessi complessivi della rete fissa si riducono di circa 190 mila unità rispetto al trimestre… - ryland59 : RT @Moonlightshad1: “Nei giorni scorsi, ma la notizia è stata divulgata solo venerdì, l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni ha ri… - DIFelisari : RT @Moonlightshad1: “Nei giorni scorsi, ma la notizia è stata divulgata solo venerdì, l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni ha ri… -