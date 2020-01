Coming Out a Avanti un altro | Paolo Bonolis ripreso dalla regia (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Paolo Bonolis sarebbe stato ripreso dalla regia durante la registrazione di oggi a Avanti un altro. Il protagonista della discussione con il conduttore, sembrerebbe essere un giovane ragazzo che avrebbe fatto Coming out. Le affermazioni di Paolo però, hanno lasciato il pubblico senza parole, cosa avrà detto di tanto grave? Paolo Bonolis volto indiscusso di … L'articolo Coming Out a Avanti un altro Paolo Bonolis ripreso dalla regia proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

mtvitalia : Adam Lambert ha annunciato la sua fondazione per i diritti LGBTQ+ ?? - HeatherDawn___ : RT @mtvitalia: Adam Lambert ha annunciato la sua fondazione per i diritti LGBTQ+ ?? - velvetslesbian : RT @mtvitalia: Adam Lambert ha annunciato la sua fondazione per i diritti LGBTQ+ ?? -