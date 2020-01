Cecilia Rodriguez senza freni: in piscina con un bikini striminzito [FOTO] (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Non manca molto a Ex On The Beach, un reality famosissimo in Gran Bretagna. Alla conduzione di questa nuova versione: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser! Siete pronti? In attesa che il programma abbia inizio, vi mostriamo uno scatto super bollente di Cechu… Atomica in bikini Non c’è molto da aggiungere: Cechu è perfetta. In una intervista con Lorella Boccia ha raccontato di aver attraversato un periodo difficile, in cui non era in completa sintonia con il suo corpo. Oggi però è sorridente e super meravigliosa… complimenti! L'articolo Cecilia Rodriguez senza freni: in piscina con un bikini striminzito FOTO proviene da Velvet Gossip. velvetgossip

victoriakhadra : amici yan che imita cecilia rodriguez con il voice changer dell’alpaca I love that song - BenedettaCerta : Clizia'se hanno fatto entrare il fratello di Cecilia(Rodriguez)allora potrebbero far entrare anche mio fratello ' E… -