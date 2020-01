Caso Sussex, come dovremmo chiamare Harry e Meghan da ora in poi? - (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Francesca Rossi Harry e Meghan non sono più altezze reali, pur conservando il titolo di duchi di Sussex, dunque quale sarebbe il modo più corretto per rivolgersi alla coppia? Le monarchie si basano su tradizioni e regole che di solito rimangono immutate nel tempo, almeno nei loro principi fondamentali. Harry e Meghan hanno stravolto molte di queste leggi scritte e non scritte. Il Caso Sussex continua a sollevare domande e dubbi, poiché non è usuale che un membro della royal family britannica chieda una maggiore privacy e l’indipendenza economica tentando di sottrarsi al suo ruolo pubblico e, nello stesso tempo, cercando di conservare alcuni privilegi e dichiarando di voler continuare a servire la Corona. Di solito o si rimane nella famiglia reale e se ne accettano prerogative e doveri, o se ne esce del tutto. La situazione di Harry e Meghan appare controversa e per certi ... ilgiornale

infoitcultura : Il caso Sussex è davvero chiuso? -