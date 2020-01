Adesso uno “scisma” può colpire il cristianesimo globale (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il cristianesimo statunitense non se la passa meglio del cattolicesimo tedesco. In Germania, per via del “concilio interno” dell’episcopato teutonico, viene paventata un’ipotesi: c’è un rischio “scisma”. Il rapporto tra la dottrina e la morale sessuale può essere il motivo di una divisione interna, che pare esistere de facto, ma che per ora si ferma sul piano delle reciproche rimostranze. Lo strappo istituzionale sembra essere dietro l’angolo, ma non è ancora avvenuto. Forse qualcosa accadrà nel corso del prossimo biennio, che è il tempo che i vescovi di quella nazione si sono concessi per rivedere parti consistenti dell’assetto dottrinale. I progressisti, guidati dal cardinale Reinhard Marx, stanno reinterpretando alcune certezze, che sono contenute nel Catechismo. L’omosessualità, per esempio, è già stata equiparata dai padri ... it.insideover

agorarai : #Gregoretti 'il presidente del Consiglio è responsabile delle scelte del governo. Ormai acclarato che i Giuseppi er… - TeresaBellanova : Il #vino italiano è uno dei nostri comparti di maggior successo, siamo stabilmente il primo produttore al mondo. Or… - massimomusante : RT @assurdistan: Adesso si spiega tutto. Lui, che non è ministro dell’interno, quindi non ha manco informative di polizia, ha deciso, non s… -