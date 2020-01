Addio Di Maio | il messaggio del Movimento 5 Stelle | “Grazie di tutto”

Paolo Becchi sull'Addio di Luigi Di Maio : "Non può dire che il suo peggior nemico è Beppe Grillo" : È ufficialmente finita l'era di Luigi Di Maio in qualità di capo politico del Movimento 5 Stelle. In un lungo intervento in diretta Facebook, Di Maio ha rivendicato tutto ciò che ha fatto per i grillini senza però entrare nelle specifico delle motivazioni che lo hanno portato alle dimissioni. Non è

Luigi Di Maio - il discorso di Addio e le coltellate contro i "traditori" : Dalle 18 di mercoledì 22 gennaio, in occasione della presentazione del "Team Futuro", Luigi Di Maio ha pronunciato il suo discorso di addio da capo politico del Movimento 5 stelle. Un discorso che, confessa Di Maio, ha iniziato a scrivere un mese fa. Non dice nulla di nuovo sul futuro del Movimento,

"Luigi Di Maio è il nuovo Schettino" - la provocazione di Mario Adinolfi sull'Addio alla leadership del M5s : La notizia dell'imminente addio di Luigi Di Maio dalla guida del Movimento 5 Stelle, ha innervosito e non poco Mario Adinofi. "Di Maio lascia oggi il ruolo di capo politico del M5S - cinguetta il presidente nazionale del Popolo della Famiglia -. Un nuovo Schettino si lancia in mare prima che la nave

Luigi Di Maio vede i sondaggi per le regionali : la soffiata sull'Addio da leader al M5s prima dell'Emilia : Luigi Di Maio abbandona la guida del Movimento 5 Stelle prima delle regionali in Emilia-Romagna, un caso? Per il quotidiano di Alessandro Sallusti non del tutto. Il Giornale, infatti, delinea diversi scenari possibili su quanto potrebbe accadere domenica 26 gennaio, tra questi anche la disfatta pent

Annalisa Chirico sull'Addio di Luigi Di Maio a Cartabianca : "Se ne va per poi tornare a marzo" : A ridosso dei rumors che travolgono il Movimento 5 Stelle, siamo tutti in attesa di sapere se Luigi Di Maio lascerà o meno la guida pentastellata. Secondo numerose indiscrezioni provenienti dai piani alti della politica, il leader a brevissimo farà un passo indietro per cedere a Vito Crimi (grillino

Luigi Di Maio - il retroscena prima dell'Addio : "Stanco - deluso - incaz***". Con Grillo "si è rotto qualcosa" : Tra poche ore, Luigi Di Maio si dimetterà dalla guida politica del Movimento 5 Stelle. Una decisione presa all'ultimo, se è vero come riporta un retroscena di Repubblica che solo qualche giorno fa il ministro degli Esteri aveva confidato a un collaboratore: "L'ho pensato, ma ho cambiato idea. Ho in

Luigi Di Maio - altro Addio nel M5s? Giulia Grillo minaccia : "O si cambia - o io me ne vado" : "Basta con Di Maio. O si cambia impostazione oppure lascerò i Cinque Stelle". Questo l'ennesimo aut aut di Giulia Grillo al capo politico Luigi Di Maio. "Bisogna partire dal significato della figura del leader, quando decidemmo di darci questa struttura non l'avevamo intesa così", spiega in un'inter

Addio Di Maio? : Addio Di Maio? – da Il Fatto Quotidiano #dimaio #m5s #megexit #cartoon #natangelo L'articolo Addio Di Maio? proviene da Il Fatto Quotidiano.

Addio dalla guida del M5S : Di Maio smentisce ma i suoi ne parlano : Il dibattito interno al M5S sarebbe occupato prevalentemente dall’Addio di Di Maio alla sua guida. Dopo l’indiscrezione secondo cui questa circostanza si verificherebbe tra il 20 e il 21 gennaio 2020, lo staff del leader non ha fatto tardare la smentita. Ma gli eletti grillini continuerebbero a parlarne. Addio di Di Maio alla guida del M5S Non era passato molto dall’uscita della notizia quando il ministro degli Esteri aveva ...

Giancarlo Cancelleri apre all’Addio di Di Maio : Il MoVimento 5 stelle è pronto a una fase di transizione se Di Maio lascia: dopo le tante uscite di solidarietà di questi giorni Giancarlo Cancelleri, oggi viceministro alle infrastrutture dopo essere stato deputato regionale in Sicilia e dipinto come uno degli uomini forti del M5S, apre all’addio del Capo Politico pronosticato in questi giorni dal Fatto Quotidiano. “Luigi di Maio ha fatto un grandissimo lavoro, ha portato il ...

Di Battista difende i “meriti di Luigi” - ma non si spengono le voci dell’Addio di Di Maio prima del 26 gennaio : «Se il paese è migliorato è anche merito di Luigi»: queste le parole di Alessandro Di Battista dopo che la notizia sul possibile addio di Di Maio è stata diffusa da Il Fatto Quotidiano. Di Maio sarebbe pronto a fare un passo indietro, seppur non volontariamente, lasciando un vuoto alla leadership dei 5 Stelle. Diamo a Cesare quel che è di Cesare, dunque, e Di Battista elenca i meriti di Di Maio: la legge sulla prescrizione, la Spazzacorrotti, il ...

Caos M5s - Di Maio smentisce l’Addio al M5s : “Gravi falsità” : Prosegue la situazione di Caos interno creatasi nel M5s e a peggiorare la situazione ci pensano le indiscrezioni sul possibile addio alla leadership di Luigi Di Maio. Il capo politico potrebbe infatti annunciare un passo indietro tra il 20 e il 21 gennaio, prima delle elezioni regionali in Emilia Romagna, che secondo i sondaggi potrebbero concludersi con un flop per i grillini. La smentita di Di Maio La smentita non si è fatta attendere ed è ...

Luigi Di Maio verso l'Addio alla guida del M5s : l'indiscrezione del Fatto - guerra con Travaglio : Luigi Di Maio questa volta è davvero pronto per l'addio. Probabilmente prima del voto del 26 gennaio in Emilia Romagna, dove è previsto un crollo totale del Movimento 5 stelle, potrebbe lasciare il suo ruolo di capo politico. Si parla del 20-21 del mese, rivela Il Fatto quotidiano, non appena sarann