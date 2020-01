Vuelta San Juan 2020: calendario, date e programma delle 7 tappe. La guida completa (Di martedì 21 gennaio 2020) Dall’Australia all’Argentina, finalmente la stagione 2020 sta riportando in strada il meglio del panorama mondiale. Da domenica 26 gennaio a domenica 2 febbraio, infatti, andrà in scena la Vuelta San Juan. Sette tappe, e 1018,8 chilometri per la breve corsa sudamericana, che presenta un percorso molto variegato con una crono individuale, un arrivo in salita, due per attaccanti, e diverso spazio per i velocisti. La classifica generale premierà i corridori più completi. Winner Anacona non sarà presente per difendere il primato ottenuto nel 2019, ma in compenso ci sarà Julian Alaphilippe, che assieme a Remco Evenepoel punterà al podio finale per la Deceuninck-Quick Step; mentre Alvaro Hodeg sarà la punta in volata della corazzata belga. Contro di lui l’ex campione del mondo Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) e Fernando Gaviria (UAE-Team Emirates). Mentre, parlando di top 10, ... oasport

