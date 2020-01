Virus, tipo la SARS, si sta diffondendo in Cina: si trasmette da uomo a uomo- VIDEO (Di martedì 21 gennaio 2020) Il nuovo Virus misterioso continua a diffondersi in Cina, quattro sono già le vittime, è stato confermato che si trasmette da persona a persona Un misterioso Virus si sta diffondendo in Cina, nella città di Wuhan. Il Virus è simile alla SARS e si trasmette da persona a persona. Ad oggi i casi ufficiali sono … L'articolo Virus, tipo la SARS, si sta diffondendo in Cina: si trasmette da uomo a uomo- VIDEO NewNotizie.it. newnotizie

nemboc : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione Un misterioso virus dalla #Cina sta facendo registrare un aumento di casi gravi e pers… - Angela23763271 : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione Un misterioso virus dalla #Cina sta facendo registrare un aumento di casi gravi e pers… - AdryWebber : @Mr_Ozymandias Le autorità cinesi hanno identificato l’agente patogeno dell’infezione in un coronavirus, un tipo di… -