Sordo fa causa a sito per adulti: mancano i sottotitoli nei dialoghi (Di martedì 21 gennaio 2020) Un uomo Sordo fa causa a un noto sito per adulti. La denuncia riguarderebbe la mancanza di sottotitoli nei dialoghi dei video pubblicati sulla piattaforma. Secondo l’uomo la fruizione sarebbe incompleta senza poter comprendere le conversazioni. Sordo fa causa a sito per adulti Un uomo non udente ha fatto causa ad un noto sito per adulti. Motivo della lamentela sarebbe la mancanza di sottotitoli in corrispondenza dei dialoghi all’interno dei video. Secondo Yaroslav Suris, infatti, la comprensione delle conversazioni risulta fondamentale per fruire in modo completo dei filmati messi a disposizione dalla piattaforma. La class action si basa sul fatto che il sito in questione violerebbe l’Americans with Disabilities Act, la legge statunitense sui diritti civili che proibisce la discriminazione basata sulla disabilità. Secondo Suris, infatti, per gli utenti non udenti, ... notizie

