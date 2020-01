San Siro salvo “a metà” e una cittadella dello sport: ecco la proposta di Inter e Milan al Comune (Di martedì 21 gennaio 2020) Una "L" formata da una curva e da una tribuna dello stadio di San Siro, private del terzo anello: è questo quanto potrebbe rimanere in piedi del vecchio Meazza, secondo la proposta che, stando a quanto appreso da Fanpage.it, Milan e Inter avrebbero presentato al Comune. Sulle vestigia del vecchio stadio dovrebbe sorgere una cittadella per lo sport amatoriale, aperta alla cittadinanza. fanpage

