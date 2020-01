Sampdoria: Rodriguez parzialmente in gruppo, rientra Quagliarella (Di martedì 21 gennaio 2020) Sampdoria, buone notizie da Bogliasco: rientrano Quagliarella e Ramirez, parzialmente in gruppo Gaston Ramirez Buone notizie per Claudio Ranieri nell’allenamento odierno a Bogliasco. La Sampdoria ritrova parecchi giocatori, essenziali per la rincorsa in campionato verso la salvezza. Come riportato dal sito della società blucerchiata, rientra parzialmente in gruppo Gaston Ramirez. Completamenti recuperati, invece, Edgar Barreto e Fabio Quagliarella. Il capitano blucerchiato non aveva giocato nell’ultima sfida contro la Lazio: era rimasto in panchina per un risentimento al flessore della gamba sinistra. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

