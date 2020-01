Nuovo virus in Cina, esperto: “Meno letale ma più contagioso della SARS” (Di martedì 21 gennaio 2020) “La situazione è in continuo divenire, ma l’impressione è che il Nuovo coronavirus abbia un tasso di mortalità inferiore rispetto agli altri, Sars in primis, ma una maggior contagiosità. E questo è un bene, ma paradossalmente anche un male: la Sars era molto letale, ma era stato più facile contrastarla. Quando invece il tasso di mortalità è minore, l’infezione si diffonde più facilmente, può essere peggio“: lo h dichiarato all’Adnkronos Salute Walter Pasini, presidente della Società italiana di mediCina del turismo, riferendosi all’epidemia partita dalla Cina. “I coronavirus ci hanno abituati alle epidemie. Abbiamo già sperimentato quella di Sars e attualmente è ancora in corso quella di Mers. E’ verosimile che, con i viaggi internazionali, ci sia la possibilità di una diffusione anche in Europa. Durante l’epidemia di Sars, ... meteoweb.eu

RaiNews : Il nuovo #coronavirus. L'Oms convoca Comitato d'emergenza - repubblica : Oggi su Rep: ???? “Il nuovo virus cinese si trasmette tra persone” L’Italia alza l’allerta [dal nostro corrispondente… - Corriere : Virus cinese, primi sintomi con febbre e raffreddore. Come comportarsi in caso di viaggi? -