Nuovo Saut ad Airola, il sindaco: "Un contributo per il diritto alla salute" (VIDEO) (Di martedì 21 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto Airola (Bn) – Una grande soddisfazione, non c'è altro modo per esprimere il sentimento per l'inaugurazione del Nuovo Saut di Airola. Prima la tappa presso l'Asl di Benevento, alla presenza di tanti sindaci sanniti, ma soprattutto del governatore della Campania, Vincenzo De Luca al quale è andato il compito del taglio del nastro. Una struttura d'eccellenza non solo per il centro Airolano ma, come ha dichiarato il sindaco Napoletano, per l'intera Valle Caudina. Il riferimento del 118 si è, quindi, trasferito in una zona meglio raggiungibile, praticamente all'imbocco della Fondovalle Isclero e questo può contribuire al raggiungimento, in maniera più veloce e immediata, verso le altre zone del territorio. "La struttura è stata concessa a titolo gratuito all'Asl – così inizia il sindaco di Airola – ...

