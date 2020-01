Migranti: Fornaro, ‘Salvini usa Gregoretti come arma di distrazione di massa’ (Di martedì 21 gennaio 2020) Roma, 21 gen. (Adnkronos) – “La propaganda di Salvini sta usando la vicenda della nave Gregoretti come arma di distrazione di massa per non parlare delle questioni vere del Paese. Il governo invece è impegnato su temi concreti, per dare risposte ai cittadini a partire dalla riduzione delle tasse sul lavoro, dalla sanità e dalla scuola”. Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali a Montecitorio, Federico Fornaro.“L’agenda 2020 del governo deve avere come priorità una maggiore giustizia sociale, la crescita, il lavoro e l’ambiente. Vanno poi cambiati radicalmente i decreti sicurezza e va approvata una nuova legge sulla cittadinanza”.L'articolo Migranti: Fornaro, ‘Salvini usa Gregoretti come arma di distrazione di massa’ CalcioWeb. calcioweb.eu

TV7Benevento : Migranti: Fornaro, 'Salvini usa Gregoretti come arma di distrazione di massa'... -