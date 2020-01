L’amore vince, e nel Napoli non c’è amore (Di martedì 21 gennaio 2020) FALLI DA DIETRO – COMMENTO ALLA 20° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2019-20 I ragazzi che si amano. È probabilmente la più bella immagine di tutto il campionato. Il Toy Boy ha appena messo a segno il goal del vantaggio e pazzo di gioia corre dalla Joya e – grato per l’assist delizioso – lo afferra in una stretta possente e lo bacia appassionatamente sulla bocca. È un’immagine che passerà alla storia. Si sovrappongono iconografie che hanno resistito per millenni. È la versione ultra postmoderna del romanticismo di Francesco Hayez. Con il macho Lusitano in veste dell’alpino. E l’argentino nel ruolo della svenevole ragazzina in abito celeste che si abbandona inerme alla passione di lui. Vale la pena di ricordarli tutti i meravigliosi versi di Jacques l’Immortale, visto che non c’è nulla mi meglio da fare né da dire. “I ragazzi che si amano Si baciano in piedi contro le ... ilnapolista

