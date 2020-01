Junior Cally, chi è il rapper a rischio esclusione da Sanremo 2020 (Di martedì 21 gennaio 2020) Junior Cally è stato annunciato trai i cantanti in gara al prossimo Festival di Sanremo 2020 ma la sua partecipazione sta generando dure polemiche per via dei testi controversi: ecco chi è lui. Junior Cally, prima ancora di salire sul palco di Sanremo 2020, è già finito nel tritacarne mediatico per colpa dei suoi testi, in particolar modo di un brano del 2017. Accusato di sessismo e istigazione al femminicidio, il rapper rischia davvero di non salire sul palco dell'Ariston? Festival di Sanremo 2020 A dicembre viene annunciata la presenza di Junior Cally al Festival di Sanremo 2020, dove, sempre che riesca a salire sul Palco dell'Ariston, canterà 'No grazie', un brano che si oppone alla politica populista. Contro la sua partecipazione alla kermesse, però, si sono uniti esponenti sia della destra che ... movieplayer

