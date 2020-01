Infortunio Suarez, il Barcellona cerca il sostituto a gennaio: idea Aubameyang (Di martedì 21 gennaio 2020) In Spagna sono certi che nelle prossime ore il Barcellona proverà a fare una proposta all'Arsenal per cedere Aubameyang (in scadenza nel 2021) a gennaio, visto come primo sostituto dell'infortunato Suarez. Ma i Gunners, in crisi, potrebbero privarsene solamente davanti alla classica offerta irrinunciabile. Le alternative? Giroud (vicino all'Inter) o Llorente (in uscita dal Napoli) fanpage

sportli26181512 : #Calciomercato Infortunio Suarez, il Barcellona cerca il sostituto a gennaio: idea Aubameyang: In Spagna sono certi… - juanito1897 : Strano che nonostante l'infortunio di Suarez, il Barcellona non prenda nessun attaccante. - Teo__Visma : @Mattia84467264 @Fili190381 Nell'ultima settimana c'è solo il Milan. Il Barca ha abbandonato la pista, soprattutto… -