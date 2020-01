Impeachment, il processo a Trump sta per cominciare. Anzi, sta per finire (Di martedì 21 gennaio 2020) Sta per cominciare, nella solenne cornice di Capitol Hill (ala riservata al Senato), il processo di Impeachment contro Donald J. Trump, 45esimo presidente degli Stati Uniti d’America. O, molto più probabilmente, sta per finire. E per finire – come tutte le premesse sembrano indicare – nella farsa d’una più che prevedibile, prefabbricata e sfrontata assoluzione del reo. Mitch McConnell, leader della maggioranza repubblicana del Senato – ovvero il capo di quello che, secondo la Costituzione, dovrebbe essere il “super partes” corpo giudicante – non ha infatti lasciato, in proposito, nessun margine al dubbio. Non ci sarà processo alcuno. O meglio: ci sarà un processo, ma non si tratterà che d’una continuazione, in altra sede, del “cover-up” da Donald Trump (il “reo” in questione, per l’appunto) allestito durante la procedura d’Impeachment nella House of Representatives. Vale a ... ilfattoquotidiano

