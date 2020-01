Grande Fratello Vip: nella notte un concorrente sporca il bagno in modo schifoso e viene sgamato (VIDEO) (Di martedì 21 gennaio 2020) Nel bagno del Grande Fratello è successo di tutto durante le ultime edizioni. C’è chi ha vomitato intasando il lavandino e chi ha lasciato ricordini di varia natura. Francesca De Andrè al GF 16 ha dato di matto per un episodio di questo tipo. “Che schifo io non pulisco. Ma uno si sgrolla e non vede che ci sono peli e lo sporco? Ma si può fare la cacca e macchiare tutto e non pulire? Ragazzi in quel water c’è l’arcobaleno, dal giallo al marrone, hanno lasciato proprio tutto dentro senza pulire, ma che schifezza, pure i peli c’erano. Io non ce la faccio ragazzi. Tutto zozzo è il cess0. I peli erano neri quindi non è Gennaro. Io sto male per questa cosa, non è solo schifo, se trovo queste cose non mi sento bene. Giuro che non sono stata bene”. Ieri notte dopo la quinta puntata del Grande Fratello Vip 4, sembra che uno dei concorrenti abbia fatto i suoi bisogni sulla ... bitchyf

Antonella Elia/ 'Sono sempre io la str*nza! Ma sti gran caz*i'' - Grande Fratello Vip - : Durante il party nella casa del grande Fratello Vip 4, bacio ludico tra Antonella Elia e Ivan Gonzalez. La showgirl non ha perdonato Fernanda Lessa

Grande Fratello VIP 4 : Antonella Elia furiosa per il nuovo televoto - ecco chi rischia l'eliminazione : Fulmini e saette nella casa del Grande Fratello Vip 4 a causa della prima vera rivalità scoppiata fra due concorrenti donne: al centro di questa prima faida ci sono la shogirl Antonella Elia e la ex modella Fernanda Lessa. Fin dal primo giorno, le sue donne non si sono mai prese e – col passare del tempo – la Elia ha proprio maturato una antipatia nei confronti della sua collega di reality.

Grande Fratello VIP 4 : Valeria Marini affronta Rita Rusic… con un papiro nel reggiseno! : Il tanto atteso scontro fra le due primedonne di Vittorio Cecchi Gori si è finalmente consumato sotto le telecamere della casa del Grande Fratello VIP 4. Un incontro che però lascerà con l'amaro in bocca tutti coloro che si aspettavano una rissa verbale a colpi di urla e frasi ad effetto… Chi sono le due donne in questione? Ovviamente stiamo parlando di Rita Rusic, concorrente dell'edizione attualmente in corso del reality

Grande Fratello Vip 4 quinta puntata 20 gennaio 2020 : eliminato Pasquale - nominati Ivan e Carlotta : Ecco cosa è successo nel corso della quinta puntata del ' Grande Fratello Vip 4', in onda lunedì 20 gennaio 2020

Grande Fratello Vip 4 - il meglio e il peggio della quinta puntata : Dallo scontro tragicomico tra Rita Rusic e Valeria Marini alla lotta di Fernanda Lessa contro l'alcolismo

Grande Fratello Vip 2020 - Fernanda Lessa chiede perché Serena Enardu è entrata in casa : la risposta di Pago spiazza tutti : Pago vuole tornare con Serena Enardu ? Dopo l'incontro al Grande Fratello Vip se lo stanno chiedendo in molti. La coinquilina del cantante, Fernanda Lessa , ha voluto approfondire chiedendo al diretto interessato se ci siano speranze di una riconciliazione. Quel che non è chiaro è il perché Serena abbia varcato la porta rossa, nonostante i due non stiano più insieme dai tempi di Temptation Island. «Raccontami di Serena , state ancora

Grande Fratello Vip | Fernanda Lessa in lacrime : "Ho picchiato mio marito : Grande Fratello Vip | Fernanda Lessa è scoppiata a piangere ripensando a tutti quei momenti in cui era in preda all'alcol Fernanda Lessa è stata una delle protagoniste indiscusse di questo nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip. La modella, nella seconda parte della puntata, è stata chiamata al confessionale da Alfonso Signorini, dove ha raccontato

Andrea Denver contro Elisa De Panicis | Grande Fratello Vip nella bufera : La scorsa settimana fu scontro tra Elisa De Panicis e Andrea Denver , poteva finire lì? Ecco la replica, ed è di nuovo bufera . Con l'aggiunta di un clamoroso scoop. Andrea Denver – Elisa De Panicis , la querelle continua. Nell'ultimo live serale i due si sono trovati opposti a causa delle confessioni dell'influencer che ha affermato come il

Pasquale Laricchia ha la "faccia da assassino" | Paura per Barbara Alberti al Grande Fratello Vip : Nelle scorse settimane la concorrente Barbara Alberti ha più volte confidato ai coinquilini della casa del Grande Fratello Vip di avere Paura di Paquale Laricchia . Barbara Alberti ci è andata giù pesante: non solo semplici critiche, esternate in diretta durante la puntata. Alfonso Signorini ha mandato un video clip che ha riassunto tutte le critiche

Grande Fratello Vip 4 diretta quinta puntata 20 gennaio 2020 : eliminato Pasquale : Ecco cosa è successo nel corso della quinta puntata del ' Grande Fratello Vip 4', in onda lunedì 20 gennaio 2020

Grande Fratello Vip 4 – Quinta puntata del 20 gennaio 2020 – Ospite Valeria Marini. Eliminato Pasquale Laricchia. : Quinta puntata nella prima e seconda serata di Canale 5 con il Grande Fratello VIP alla sua quarta edizione. Il Padre di Tutti i Reality, che quest'anno compie vent'anni di programmazione in Italia, vede la novità della conduzione di Alfonso Signorini e la partecipazione, in qualità di opinionisti, dell'inedita coppia composta da Pupo e Wanda Nara.

Paolo Ciavarro latin lover | Amore in arrivo al Grande Fratello Vip : Mentre gli adoni della casa del Grande Fratello Vip si mostrano nella loro bellezza e ostentano il loro faschino caliente, all'ombra della sua riservatezza il più giovane della casa sta facendo strage di cuori. Il vero latin lover della casa dei vip si sta rivelando Paolo Ciavarro . Per il più giovane della casa dei vip

Antonella Elia commenta Valeria Marini al Grande Fratello Vip : "Un cesso!" : GF Vip, Antonella Elia senza freni su Valeria Marini : "E' un mostro" Poco fa c'è stato il tanto atteso confronto tra Rita Rusic e Valeria Marini al Grande Fratello Vip. Un confronto davvero molto acceso che ha mostrato ai tanti telespettatori del reality show vip quanta poca simpatia ci sia tra loro. Finita qua? Nemmeno per idea perchè una volta finito questo faccia a faccia, la produttrice cinematografica ha raggiunto

Grande Fratello Vip 2020 - l'incontro tra Rita Rusic e Valeria Marini (video) : Nel corso della quinta puntata del ' Grande Fratello Vip', in onda lunedì 20 gennaio 2020 , c'è stato l'epico scontro tra Rita Rusic e Valeria Marini . Tra due donne, entrambe legate, per diverso tempo, al produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori, ci sono stati diversi di incomprensioni e dichiarazioni avvelenate.

Valeria Marini conto Rita Rusic | Scontro accesissimo al Grande Fratello Vip : Si apre con una Grande novità la puntata di questa sera, anticipata da mercoledì a lunedì, 20 gennaio 2020. All'indomani dell'ingresso di Vittorio Cecchi Gori per sostenere la sua ex moglie, ecco che Valeria Marini si scaglia contro Rita Rusic Puntatona del Grande Fratello Vip anche questa sera con un incontro – Scontro davvero stellare

