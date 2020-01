Grande Fratello Vip 2020, Serena Enardu: "Pago? Non sarà mai come prima ma molto meglio" (Di martedì 21 gennaio 2020) Serena Enardu, oggi pomeriggio, è tornata a parlare dell'ex fidanzato Pago, desiderosa, più che mai, di riprendersi l'uomo con cui ha vissuto una storia importante di quasi 7 anni. Dentro o fuori dalla casa del 'Grande Fratello Vip', l'ex tronista di 'Uomini e Donne', vuole far capire al cantautore di essere profondamente cambiata e di essere pronta ad una nuova vita assieme:Grande Fratello Vip 2020, Serena Enardu: "Pago? Non sarà mai come prima ma molto meglio" 21 gennaio 2020 16:56. blogo

trash_italiano : Ogni tanto mi fermo a pensare a quanto sia bella la sigla del Grande Fratello. #GFVIP - GrandeFratello : Grande Fratello, dopo aver effettuato le dovute verifiche, comunica che Antonio Zequila non ha pronunciato alcuna… - berlusconi : ???? Grande fratello fiscale? Sono inutili vessazioni nei confronti dei cittadini, trattati come sudditi, per i quali… -