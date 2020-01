Giuliana De Sio in lutto, scomparso Alfonso De Sio, padre dell’attrice (Di martedì 21 gennaio 2020) Giuliana De Sio in lutto, scomparso all’età di 92 Alfonso De Sio, padre dell’attrice. L’uomo, noto avvocato e scrittore, si è spento il 21 gennaio 2020 intorno alle 8 di mattina. Si trovava nella sua abitazione insieme alla sua terza mogie. Addolorate le figlie, Giuliana e Teresa De Sio. Alfonso De Sio, padre dell’attrice Giuliana De Sio e della cantautrice Teresa De Sio, si è spento nella sua casa martedì, 21 gennaio. Con lui c’era la sua terza moglie. L’uomo soffriva da tempo di problemi cardiaci e, secondo i medici, sarebbe stato stroncato da un infarto intorno alle 8 di mattina. Giuliana De Sio ha voluto rendergli omaggio sulla sua pagina Facebook postando una loro foto insieme accompagnato da un breve saluto. “Ciao. Papa” Due parole soltanto per ... bigodino

