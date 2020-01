Gessica Notaro denuncia: "Uno stalker mi molesta" - (Di martedì 21 gennaio 2020) Novella Toloni L'ex concorrente di "Ballando con le Stelle" ha pubblicamente denunciato il profilo social di un utente che da tempo le inviava messaggi e commenti minatori. "Segnalatelo, agli avvocati ci penso io", ha detto rivolgendosi ai suoi fan su Instagram La battaglia social di Gessica Notaro contro la violenza fisica e psicologica prosegue a ritmo serrato. L'ex Miss Romagna 2007, che tre anni fa venne sfregiata con l'acido dall'ex fidanzato geloso, è tornata a denunciare di essere stata vittima di molestie e addirittura minacce sul web. Lei, che negli ultimi anni è diventata il simbolo della lotta alla violenza sulle donne per la drammatica esperienza vissuta in prima persona, non è rimasta a guardare e come aveva già fatto mesi fa ha scelto la linea della gogna mediatica, pubblicando sul suo account Instagram nome, cognome e foto dello stalker. Dopo la terribile ... ilgiornale

Gessica Notaro nominata presidente onorario dell'Asd Femminile Riccione