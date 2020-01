Francia, black-out a sud di Parigi: i sindacati interrompono la corrente elettrica per protesta (Di martedì 21 gennaio 2020) Continuano in Francia le proteste contro la riforma delle pensioni promossa dal governo: questa mattina i manifestanti hanno provocato una nuova interruzione dell’elettricità a sud di Parigi, nei comuni di Rungis e Orly nell’Ile-de-France. Il black-out ha colpito 30mila persone rimaste al buio alle 6 del mattino, prima che la distribuzione di corrente fosse ripristinata. Il sindacato Cgt Energie della Val-de-Marne ha rivendicato sulla propria pagina Facebook l’azione volontaria: nei suoi confronti verrà intentata un’azione legale da parte de Enedis, la società che gestisce gestore della rete elettrica. Non è la prima volta che accade: lo scorso 17 dicembre 90mila case erano rimaste senza luce tra Lione e la Girona. “L’obiettivo – ha spiegato il segretario generale di Fnme-Cgt, Sébastien Menesplier – è passare a una velocità superiore dopo la ... ilfattoquotidiano

