E Lucia Borgonzoni se la prende con i “comunisti” che la fischiano (Di martedì 21 gennaio 2020) Il Corriere della Sera racconta oggi in un articolo a firma di Marco Imarisio il dibattito tra i candidati andato in scena ieri alle 17 all’assemblea annuale della CNA Emilia Romagna, la confederazione dell’artigianato e della e della piccola e media impresa che conta 140mila iscritti sul territorio Borgonzoni si chiude nel suo rifugio di queste ultime settimane, una stanza d’hotel dove riposa e si prepara agli incontri. L’espressione del volto è provata. Anche lei con l’influenza, come Bonaccini. «Con me ha un atteggiamento paternalista», racconta dopo l’ennesimo caffè al bar. All’inizio di questa campagna ci soffrivo, quando dicevano che Salvini mi oscurava. Ora capisco che è un problema loro, di maschilismo. Il centrosinistra ha un problema a confrontarsi con il genere femminile». Sul palco del teatro Arena del Sole sono in 7, con due minuti a testa per parlare. ... nextquotidiano

fattoquotidiano : Emilia Romagna, padre di Borgonzoni: “Lucia dice che non ci vediamo da quando aveva 5 anni? Bugia assoluta e dimost… - LegaSalvini : #Salvini: Il PD delle tasse pensa ai banchieri, la Lega pensa a commercianti, artigiani, partite IVA: sono loro che… - LegaSalvini : SANREMO, #BORGONZONI CONTRO IL RAPPER ANTI-SALVINI: 'QUESTO È SANSCHIFO' -