Coppa Italia 2020 | in diretta su Rai 1 i quarti di finale

Immobile La 73° edizione della Coppa Italia entra nel vivo della fase finale con le due settimane dedicate ai quarti, che stabiliranno quali squadre andranno a contendersi la finale. Coppa Italia in tv: dove seguire i quarti di finale Il quadro dei quarti di finale della Coppa Italia 2020 si apre questa sera al San Paolo con la sfida tra Napoli e Lazio e si chiude mercoledì 28 gennaio con il match di San Siro tra Inter e Fiorentina. Le quattro partite in programma (sono gare secche e non con la modalità andata e ritorno) sono trasmesse in diretta su Rai 1. Ecco il programma: NAPOLI-LAZIO Martedì 21 gennaio, ore 20.45, diretta tv Rai 1 Telecronaca: Alberto Rimedio. Commento tecnico: Manuel Pasqual JUVENTUS-ROMA Mercoledì 22 gennaio, ore 20.45, diretta tv Rai 1 Telecronaca: Stefano Bizzotto. Commento tecnico: Antonio Di Gennaro MILAN-TORINO Martedì 28 gennaio, ore 20.45, diretta tv Rai

