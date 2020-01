Comicon 2020, sarà Davide Toffolo il nuovo magister (Di martedì 21 gennaio 2020) Davide Toffolo è il magister di Comicon 2020, il salone internazionale del fumetto e dell’animazione che si svolgerà alla Mostra d’Oltremare di Napoli dal 30 aprile al 3 maggio. Comicon 2020 Davide Toffolo è il magister dell’edizione 2020 di Comicon, il salone internazionale del fumetto e dell’animazione che si svolgerà alla Mostra d’Oltremare di Napoli dal 30 aprile al 3 maggio, dopo il successo dello scorso anno che ha segnato il record di 160.000 visitatori. Toffolo è fumettista e musicista, conosciuto per essere la voce e la chitarra del gruppo Tre Allegri Ragazzi Morti, tra le prime e più influenti figure della scena indie rock in Italia. È tra gli autori più amati e originali del fumetto italiano, ha firmato opere quali Il re bianco, Graphic novel is back, Il cammino della Cumbia, ed è stato, venti anni fa con Pasolini, un pioniere del graphic novel ... 2anews

